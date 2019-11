Sine disponibiliza 53 vagas de emprego em Porto Alegre nesta terça

O Sine Municipal disponibiliza, a partir desta terça-feira (19), 53 vagas de emprego em Porto Alegre. Entre os postos oferecidos, a maior demanda é para servente de limpeza, com 20 vagas, e encanador, com sete.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando a carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 1

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Atendente de lanchonete – 1

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de expedição – 2

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Encanador – 7

Engenheiro eletricista – 1

Impressor serigráfico – 1

Instalador de alarme – 1

Mecânico de bicicletas – 2

Mecânico de motor a diesel – 1

Padeiro – 2

Pedreiro – 2

Pintor de obras – 2

Servente de limpeza – 20

Supervisor de segurança (vigilância) – 1

Sushiman – 3

Vendedor orçamentista – 1