Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Sede funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda esquina com a av. Mauá. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Nesta quinta-feira (16) o Sine Municipal disponibiliza 68 vagas de trabalho, até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. São vagas captadas diretamente pela equipe técnica do Sine de Porto Alegre. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para analista de recursos humanos com dez vagas abertas e promotor de Vendas com outras dez, entre outras oportunidades.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá, no Centro Histórico. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento para as entrevistas. O número de cartas é limitado.

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre as vagas e para efetuar o cadastro gratuitamente.

Dia D

Visando à inclusão de PCDs (pessoas com deficiência) e reabilitados do INSS no mercado de trabalho, o Sine promove no dia 17 de janeiro a primeira edição do Dia D do ano. A ação ocorre sempre na terceira sexta-feira de cada mês, das 9h às 12h, na unidade do Sine Municipal. Em 2019, a equipe do Sine atendeu 776 PCDs e realizou 2.731 encaminhamentos para vagas de emprego, uma média de 227 encaminhamentos mensais. O número representa um aumento de 6,7% em relação a média do ano passado, quando o Sine realizou uma média de 213 encaminhamentos por mês.

Confira as vagas:

Ajudante de Eletricista – 1

Analista de recursos humanos – 10

Auxiliar de Cozinha – 2

Auxiliar de Depósito – 1

Auxiliar de Licitação – 1

Auxiliar de Limpeza – 5

Auxiliar de Serralheria – 1

Auxiliar Financeiro – 1

Bombeiro civil – 1

Cabista – 9

Confeiteiro – 1

Consultor de Vendas – 4

Cozinheiro – 1

Fonoaudiólogo geral – 1

Manutenção Predial – 1

Marceneiro – 1

Motorista entregador – 1

Operador de CNC – 1

Operador de Empilhadeira – 2

Operador de Máquinas – 2

Operador Financeiro – 1

Pizzaiolo – 1

Promotor de Vendas – 10

Técnico de Operações – 3

Técnico em nutrição e dietética – 2

Técnico em Refrigeração – 2

Vendedor ambulante – 1

Vendedor Interno – 1

