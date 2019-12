Porto Alegre Sine disponibiliza 83 vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA (Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA

O Sine Municipal oferece 83 vagas de emprego em Porto Alegre a partir desta segunda-feira (02). Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para analista de sinistros e servente de limpeza, com 20 postos de trabalho cada.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando a carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 1

Analista de sinistros – 20

Auxiliar de cozinha – 4

Confeiteiro – 1

Costureira em geral – 6

Encanador – 5

Engenheiro eletricista – 1

Impressor serigráfico – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Montador de estruturas metálicas – 2

Pedreiro – 15

Serralheiro – 2

Serralheiro – 1

Servente de limpeza – 20

Técnico de alimentos – 1

