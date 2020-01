Porto Alegre Sine disponibiliza mais de cem vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O Sine funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA O Sine funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá. (Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE/PMPA

O Sine Municipal oferece 107 vagas de emprego em Porto Alegre a partir desta quinta-feira (02). Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 25 vagas, e atendente de bar, com 20.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer às vagas, os candidatos podem fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 2

Ajudante de estruturas metálicas – 1

Ajustador mecânico – 1

Analista de logística – 4

Atendente balconista – 2

Atendente de bar – 20

Atendente de lanchonete – 7

Atendente de lojas – 1

Auxiliar de marceneiro – 1

Auxiliar de sushiman – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Caldeireiro de manutenção – 3

Chefe de serviço de limpeza – 1

Controlador de pragas – 1

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 5

Cuidador de idosos domiciliar – 1

Encarregado eletricista de instalações – 1

Instalador de painéis – 1

Mecânico de automóveis e caminhões – 1

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Modelador de metais (fundição) – 1

Moldador de fundição (metais) – 1

Motorista de caminhão – 1

Operador de central de concreto – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de máquina de dobrar chapas – 1

Operador financeiro – 1

Programador visual gráfico – 1

Recepcionista secretária – 1

Refratarista (caldeira e tubulações) – 1

Separador de material reciclável – 1

Serralheiro – 1

Sinaleiro (ponte-rolante) – 1

Soldador – 3

Subgerente de restaurante – 2

Técnico de contabilidade – 1

Trabalhador de manutenção de edifícios – 1

Vendedor de serviços – 25

Vendedor pracista – 1

