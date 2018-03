Nesta quinta-feira, das 9h às 13h, a equipe técnica do Sine da Capital encerrará na Praça da Revolução Farroupilha (junto à estação Mercado do Trensurb) a programação do Mês da Mulher, que em março teve palestras, exposições e encontros temáticos. Quem passar pelo local receberá senhas para emissão de carteiras de trabalho, informações previdenciárias e sobre empregos.

