Sine Municipal de Porto Alegre inicia a semana com 65 vagas de emprego

Para quem está à procura de emprego, 65 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (21) até que as vagas sejam preenchidas.

O destaque é para 30 oportunidades de auxiliar de almoxarifado. O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência. O candidato pode efetuar a sua inscrição pessoalmente na unidade do Sine.

Como cadastrar empresa

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine, a empresa deve entrar em contato com a unidade e solicitar o formulário padrão para empresa, onde obterá as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos.

Confira as vagas:

Ajustador mecânico – 1

Analista de marketing -1

Armador de ferros -1

Auxiliar de almoxarifado – 30

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de limpeza – 2

Borracheiro auxiliar – 1

Cobrador externo – 1

Coordenador de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 7

Desenhista técnico de engenharia civil -1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de restaurante – 2

Instalador hidráulico – 5

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos -1

Operador de retro-escavadeira- 2

Supervisor comercial -1

Técnico em manutenção de máquinas- 1

Tosador -1