Sine Municipal de Porto Alegre não abre nesta segunda

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre localizada na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, não abrirá nesta segunda-feira (28) em razão do ponto facultativo pelo Dia do Funcionário Público.

O atendimento ao público será retomado na terça-feira (29), a partir das 8h. “Além das vagas do zoneamento do sistema da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, estamos trabalhando com captação própria de vagas e já com um bom índice de empregabilidade. Na próxima semana, teremos boas oportunidades para os trabalhadores da Capital”, adianta o diretor do Sine, Nelson Beron.