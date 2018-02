Sine Municipal de Porto Alegre oferece 270 vagas de emprego

A partir desta terça-feira (20), e até serem preenchidas, estão disponíveis 270 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre. Do total, 159 são para pessoas com deficiência.

As maiores ofertas são 50 vagas para operador de máquinas de usinar madeira, cujo cargo requer conhecimento em metrologia, CNC (comando numérico computadorizado) e fresagem. E 30 vagas para PCDs como balconistas de lanchonete.

Os interessados devem comparecer à agência do Sine situada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro Histórico, das 8h às 17h, com carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga será solicitada a comprovação da qualificação exigida

Confira as vagas:

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de técnico de controle de qualidade -1

Carregador de caminhão – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Consultor de vendas – 5

Coordenador pedagógico -1

Cozinheiro geral – 1

Eletricista – 20

Estofador de móveis -1

Frentista – 10

Instalador de estação de TV – 1

Motorista de caminhão – 2

Motorista de caminhão-guincho pesado – 3

Operador de máquinas de usinar madeira (CNC) – 50

Operador de telemarketing ativo – 1

Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) – 1

Representante comercial autônomo – 3

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) – 2

Técnico eletrônico – 1

Vagas PCDs

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 1

Assistente de compras – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente de lojas – 5

Atendente de telemarketing – 23

Auxiliar administrativo – 7

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de limpeza – 15

Auxiliar de linha de produção – 20

Auxiliar de logística -1

Auxiliar financeiro – 2

Balconista de lanchonete – 30

Caixa de loja – 3

Consultor de vendas – 3

Contínuo – 1

Cozinheiro geral – 3

Eletricista – 5

Empacotador, a mão – 1

Operador de caixa – 2

Pedreiro – 5

Porteiro – 10

Programador de sistemas de informação – 2

Repositor de mercadorias – 4

Servente de obras – 5

Supervisor comercial – 1

Vendedor interno – 2

