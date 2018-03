Sine Municipal de Porto Alegre promove dia especial de atendimento às mulheres

Nesta terça-feira (06), das 8h às 17h, a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), por meio da Coordenadoria da Mulher, e em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores, fará no Sine Municipal um dia especial de atendimento às mulheres.

Além de mais de cem vagas específicas para mulheres e encaminhamentos ao mercado de trabalho, várias atividades serão oferecidas para o público feminino que comparecer na unidade do Centro Histórico, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá.

Entre as várias ações destacam-se a exposição sobre a História do Trabalho da Mulher, com abertura às 8h e as Rodas de Conversa. Os encontros abordarão informações e orientações sobre previdência, segurança, saúde e desenvolvimento de competências para o trabalho.

Além disso, na parceria com o Sindiregis (Sindicato dos Registradores Públicos do Rio Grande do Sul) haverá o encaminhamento da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito; atendimento da Defensoria Pública do Estado, atendimento da unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e serviço de esmaltação e embelezamento. O Ônibus Brincalhão estará disponível para as crianças enquanto suas mães participam das atividades. O evento integra a programação do Mês da Mulher.

Confira a programação:

8h – recepção às empresas e mulheres – abertura da exposição: História do Trabalho da Mulher

8h às17h – atendimento e encaminhamento para vagas de trabalho

8h30 – roda de Conversa – Delegacia da Mulher – informações e orientações

8h30 às 17h – emissão de certidões pelo Sindiregis

8h30 às 17h – cabide Solidário – roupas para entrevistas de emprego

8h30 às 17h – doação de Livros

8h30 às 12h – serviço de Esmaltação- Instituto Embelleze

8h30 às 17h – informações e atendimento do Conselho Municipal dos Diretos das Mulheres

8h30 às 17h – atendimento da unidade móvel do projeto Fique Sabendo da Secretaria Municipal de Saúde, com testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite C, orientações e prevenção a infecções sexualmente transmissíveis.

9h às13h – serviço de Embelezamento – Escola Senac

9h às 17h – ônibus Brincalhão para as crianças

10h – roda de Conversa – Desenvolvimento de Competências para o trabalho

11h – roda de Conversa – Informações previdenciárias e assistências- INSS

13h – roda de Conversa – superação do câncer de mama

13h30 às 16h30 – atendimento da Defensoria Pública – na unidade móvel

14h – roda de Conversa – Empreendedorismo e Geração de Renda – Avesol (Associação do Voluntariado da Solidariedade) e Ames (Associação de Mulheres Educando e Semeando da zona Norte)

15h – roda de Conversa – Informações previdenciárias e assistências – INSS

