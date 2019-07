Sine Municipal disponibiliza 282 vagas de emprego nesta quarta

Nesta quarta-feira (24), o Sine Municipal oferece 282 oportunidades de emprego. Entre as vagas, a maior procura é para repositor de mercadorias (vaga temporária), com 160 postos, seguido de vendedor de serviços, com 21 postos.

Dentre as oportunidades listadas, uma empresa procura dois candidatos para as vagas de inspetor de solda líquida penetrante e solda N1. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter experiência e certificação de inspetor, além de Ensino Médio Completo. O concorrente deve retirar a carta de encaminhamento entre hoje e amanhã (25), e trazer sua Carteira de Trabalho e Currículo até a sede do Sine, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá. A entrevista ocorre nesta quinta-feira a partir das 9h.

As cartas de encaminhamentos estão disponíveis no aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou em qualquer agência Sine. O interessado deve procurar a unidade das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

