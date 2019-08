Sine Municipal disponibiliza 299 vagas de emprego

O Sine Municipal oferece, a partir desta terça-feira (20), 299 vagas de emprego. As oportunidades poderão ser conferidas até que sejam totalmente preenchidas. A maior demanda é para sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) com 51 vagas. Em segunda lugar estão oportunidades para técnico de farmácia, com 30 postos.

Quem tiver interesse deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou em qualquer agência física do Sine. Para disputar a vaga, o candidato precisa ir até a sede do Sine Municipal, que funciona na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, Centro Histórico, das 8h até às 17h. Além disso, o interessado dele levar a Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 4

Administrador – 1

Administrador de rede e de sistemas computacionais – 1

Agente administrativo – 1

Agente de segurança – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 1

Arte-finalista – 1

Atendente de lanchonete – 1

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de cozinha – 11

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de limpeza – 2

Azulejista – 1

Chefe de cozinha – 2

Confeiteiro – 2

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 5

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Eletricista – 2

Encarregado de expedição – 1

Esteticista de animais domésticos – 1

Estofador de móveis – 1

Ferreiro – 1

Fonoaudiólogo em audiologia – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Gerente de restaurante – 1

Gesseiro montador – 2

Instalador de estações telefônicas – 5

Instalador hidráulico – 5

Instrutor de informática – 2

Jardineiro – 2

Manobrista – 1

Marceneiro – 1

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de freios de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de bombas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista de caminhão – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de caixa – 8

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de empilhadeira – 24

Operador de guindaste móvel – 28

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Padeiro – 1

Panificador – 1

Pedreiro – 10

Pizzaiolo – 2

Polidor de metais – 1

Programador de controle de produção – 1

Promotor de vendas – 4

Serigrafista – 2

Serralheiro – 1

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) – 51

Supervisor de atendimento ao cliente – 2

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de enfermagem – 3

Técnico de refrigeração (instalação) – 2

Técnico em farmácia – 30

Torneiro repuxador – 1

Tosador de animais domésticos – 3

Vendedor no comércio de mercadorias – 3

Vendedor de serviços – 21

Vendedor porta a porta – 15

Vendedor pracista – 3

Vidraceiro – 1

