Sine Municipal oferece 144 vagas de emprego nesta terça

O Sine Municipal disponibilizará, a partir desta terça-feira (02), 144 postos de trabalho, até que todas as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, o maior número de vagas é para operador de telemarketing ativo, com 12 vagas, seguida por técnico de edificações, estradas e saneamento, com dez postos abertos.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência. O candidato pode efetuar a sua inscrição pessoalmente na unidade do Sine ou entrando em contato pelo telefone (51) 3289-4796.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

Como cadastrar empresa?

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine, a empresa deve entrar em contato com a unidade e solicitar o Formulário Padrão para empresa, onde obterá as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, um espaço/sala para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos.

Veja as vagas disponíveis:

Administrador de rede e de sistemas computacionais – 1

Agente de segurança – 1

Arte educador – 1

Assistente administrativo – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de manutenção predial – 9

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Borracheiro – 3

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) – 1

Caseiro (agricultura) – 2

Conferente de carga e descarga – 1

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 4

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Educador infantil de nível médio – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encarregado de obras – 3

Enfermeiro – 3

Esteticista de animais domésticos – 1

Estofador de veículos – 1

Fiscal de segurança – 1

Forneiro de fundição – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Gasista – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Jardineiro – 2

Marceneiro – 1

Mecânico – 6

Mecânico de freios de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 7

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Montador de acessórios – 1

Motorista carreteiro – 2

Motorista de furgão ou veículo similar – 1

Motorista entregador – 1

Operador de empilhadeira – 2

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de rolo compressor – 2

Operador de telemarketing ativo – 12

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais – 1

Padeiro – 1

Padeiro confeiteiro – 1

Pasteleiro – 3

Pintor de edifícios – 2

Pizzaiolo – 2

Promotor de vendas – 2

Recepcionista secretária – 3

Recreacionista – 2

Supervisor administrativo de pessoal – 1

Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de edificações, estradas e saneamento – 10

Técnico em nutrição – 1

Torneiro mecânico – 2

Torneiro repuxador – 1

Vendedor no comércio de mercadorias – 8

Vendedor ambulante – 1

Vendedor de serviços – 2

Vendedor pracista – 1

Vidraceiro – 1