Para quem está à procura de emprego, o Sine Municipal disponibiliza nesta quinta-feira (1º), 147 vagas de trabalho, até que sejam preenchidas. Entre as vagas oferecidas, a maior demanda é para Vendedor de Serviços, com 21 postos abertos, seguida por Operador de Máquinas Fixas, em geral, e Carreteiro (Motorista de Caminhão-Carreta), com seis postos cada.

Deixe seu comentário: