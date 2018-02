A partir desta quinta-feira (8), estão disponíveis 151 vagas de trabalho no Sine Municipal de Porto Alegre. A maior oferta é para Operador de Máquinas de Usinar Madeira (100 postos). Os interessados devem comparecer na agência do Sine situada no Centro Histórico com carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

