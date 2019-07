Nesta sexta-feira (12), o Sine Municipal tem abertas 155 oportunidades de emprego, até que sejam preenchidas. A partir de agora, as vagas de zoneamento – cidades da região metropolitana – serão divulgadas diariamente, a fim de melhorar o atendimento. Interessados devem procurar a unidade da esquina da avenida Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com CTPS e comprovante de residência.

