Sine Municipal oferece 19 vagas de trabalho

Na segunda-feira e terça-feira, dias 5 e 6, o Sine Municipal de Porto Alegre fará o encaminhamento para os interessados em 19 vagas de trabalho. Os candidatos devem comparecer, das 8h às 17h, na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com a Sepúlveda, no Centro Histórico, com carteira de identidade, de trabalho e comprovante de endereço.

