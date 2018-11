Nesta quinta-feira, 8, das 9h às 13h será realizada a 11ª edição do ano do Dia D no Sine da prefeitura de Porto Alegre. São 232 vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência. Para candidatar-se às vagas, é necessário levar carteira de trabalho e comprovante de residência no Sine Municipal, localizado na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, Centro Histórico.

Deixe seu comentário: