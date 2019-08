Para quem está à procura de emprego, 237 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal nesta terça-feira, 13. O Sine Municipal atende das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. O candidato precisa comparecer com carteira de trabalho e comprovante de residência.

