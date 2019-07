Sine Municipal oferece 307 vagas de emprego

O Sine Municipal vai abrir nesta sexta-feira (26), 307 oportunidades de trabalho, até que sejam preenchidas. Entre as vagas disponibilizadas, a maior demanda é para atendente de telemarketing, com 150 postos para a cidade de Esteio. Em segundo lugar, vem vendedor de serviços com 21 vagas e terceiro com 10 postos cada, operador de movimentação e armazenamento de carga e instalador de estações telefônicas.

Para os interessados, as cartas de encaminhamento estarão disponíveis pelo aplicativo do Sine Fácil ou em qualquer agência. Para disputar a vaga, o candidato precisa ir até a sede do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre às 8h e 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas

Analista contábil – 2

Arte-finalista – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente de telemarketing (Esteio) – 150

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de armazenamento – 8

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 3

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 3

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de linha de produção – 2

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de segurança – 3

Barman – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Carpinteiro – 5

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 6

Caseiro – 2

Chapista de lanchonete – 2

Condutor de máquinas – 1

Corretor de imóveis – 2

Costureira em geral – 3

Cozinheiro geral – 3

Desenhista projetista mecânico – 1

Educador infantil de nível médio – 1

Eletricista – 3

Eletricista de instalações comerciais e residenciais – 1

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos – 2

Encarregado de obras – 1

Gerente administrativo – 1

Gerente comercial – 1

Inspetor de segurança – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador de estações telefônicas – 10

Instalador hidráulico – 1

Instrutor de informática – 2

Marceneiro – 1

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 2

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 2

Mecânico de manutenção de máquinas têxteis – 1

Médico do trabalho – 1

Nutricionista – 1

Operador de fabricação de tintas – 1

Operador de impressora offset – 1

Operador de inspeção de qualidade – 1

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 10

Operador de retro-escavadeira – 1

Operador de torno com comando numérico – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 2

Padeiro – 2

Padeiro confeiteiro – 1

Pasteleiro – 3

Pedreiro – 4

Pintor de automóveis – 1

Pizzaiolo – 1

Promotor de vendas – 1

Serralheiro – 1

Soldador – 1

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins – 1

Sushiman – 1

Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos – 1

Técnico de enfermagem – 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 2

Técnico químico – 1

Torneiro mecânico – 1

Trabalhador na confecção de peças de couro – 3

Tratador de animais (Jardim Zoológico) – 1

Vendedor de serviços – 21

Vendedor interno – 1

Vendedor pracista – 1

Zelador – 1

