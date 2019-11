Sine Municipal oferece 333 vagas de emprego nesta quarta

Para quem está a procura de emprego, 333 vagas de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal, a partir desta quarta-feira (13), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as vagas oferecidas, a maior demanda é para vendedor porta a porta, com 30 postos abertos, seguida por atendente de telemarketing com 20 e vendedor de serviços também com 20 vagas. São vagas de zoneamento com a retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas nas empresas.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Semana da Consciência Negra

Entrevistas de emprego estão entre as primeiras atividades da Semana da Consciência Negra. Na quinta-feira, 14, das 9h às12h, a equipe técnica do Sine Municipal e empresas parcerias estarão na sede da Associação Comunitária do Quilombo do Areal (av. Luiz Guaranha, 500 – Menino Deus) fazendo entrevistas diretas.

Confira as vagas:

Açougueiro -1

Ajudante de açougueiro (comércio) -1

Ajudante de eletricista – 6

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Ajudante de obras -11

Ajudante de serralheiro – 2

Assistente comercial de seguros -1

Assistente de vendas -1

Atendente de farmácia / balconista – 1

Atendente de mesa – 3

Atendente de padaria -1

Atendente de telemarketing -20

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de contabilidade -2

Auxiliar de linha de produção -2

Auxiliar de mecânico de autos -1

Auxiliar de pedreiro -16

Auxiliar de técnico de eletrônica -1

Auxiliar financeiro -1

Auxiliar técnico de mecânica -1

Auxiliar técnico de refrigeração -1

Calceteiro – 10

Caldeireiro montador – 1

Carpinteiro – 5

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 5

Chapista de lanchonete – 2

Chefe de cozinha – 4

Comprador -1

Consultor de vendas -1

Corretor de imóveis -1

Cortador de calçados -1

Costureira de máquinas industriais – 2

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 3

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 1

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Eletricista – 2

Eletricista bobinador -1

Eletricista de instalações industriais – 5

Eletricista de manutenção industrial -1

Eletromecânico de manutenção de elevadores – 2

Eletrotécnico -1

Encanador – 3

Encarregado de almoxarifado – 1

Encarregado de bar e restaurante – 1

Encarregado de obras – 3

Engenheiro eletricista – 1

Estofador de móveis -1

Ferreiro – 6

Gerente de posto de venda -1

Impressor serigráfico – 1

Instalador de alarme -1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança -2

Instalador hidráulico – 4

Lavador de veículos – 2

Lubrificador de máquinas -1

Mecânico de automóvel – 3

Mecânico de bicicletas – 4

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel -1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 15

Mecânico de motocicletas -1

Mecânico de motor a diesel -1

Mecânico de refrigeração -1

Mecânico de veículos – 1

Mecânico montador -1

Modelador de metais (fundição) – 1

Moldador de fundição (metais) – 1

Montador instalador de acessórios – 1

Motorista carreteiro – 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista entregador- 1

Operador de máquina de dobrar chapas -1

Operador de pá carregadeira e tratores -1

Operador de retroescavadeira – 6

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais -1

Operador eletromecânico -1

Pedreiro -12

Pintor de automóveis -1

Pintor de obras -1

Pizzaiolo -3

Polidor de automóveis – 1

Porteiro -3

Professores de cursos livres – 1

Promotor de vendas -1

Recepcionista secretária -1

Refratarista (caldeira e tubulações) -1

Repositor de mercadorias – 4

Representante comercial autônomo – 1

Separador de material reciclável -1

Serralheiro – 4

Serralheiro de alumínio -1

Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) -1

Soldador – 2

Supervisor de segurança (vigilância) -1

Técnico de biotério -1

Técnico de controle de qualidade de alimentos -1

Técnico de edificações -1

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina – 1

Técnico de manutenção eletrônica – 1

Técnico de refrigeração (instalação) -1

Técnico de vendas -1

Técnico em higiene ocupacional – 4

Técnico em manutenção de máquinas -1

Técnico em segurança do trabalho -1

Técnico orçamentista de obras na construção civil -1

Técnico químico -1

Tecnólogo em eletrônica -1

Tecnólogo em logística de transporte -1

Tratorista – exclusive na agropecuária – 3

Vendedor – no comércio de mercadorias -5

Vendedor de serviços – 20

Vendedor interno -1

Vendedor orçamentista -1

Vendedor porta a porta – 30

Vigia – 2

Vigilante – 8

Zelador – 2