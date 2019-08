Para quem está à procura de emprego, 427 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal, nesta quinta (15), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para Atendente de Telemarketing, com 150 vagas. O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou diretamente em qualquer unidade Sine.

