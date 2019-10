Sine Municipal oferece 430 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal oferece 430 vagas de emprego nesta quarta-feira (30) em Porto Alegre. Desse total, 57 são captadas de forma direta pela equipe do órgão e terão entrevistas pessoalmente na unidade localizada na avenida Sepúlveda com a Mauá, no Centro Histórico.

As demais vagas são por zoneamento, quando o candidato sai da unidade com a carta de encaminhamento para concorrer ao posto. A entrevista é realizada diretamente com a empresa. Entre todas as vagas, a maior demanda é para atendente de bar, com 38 postos.

Os interessados devem comparecer ao Sine com a carteira de trabalho, comprovante de residência e de escolaridade.

Vagas com entrevistas diretas:

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Ajustador mecânico – 1

Analista de marketing – 1

Armador de ferros – 1

Auxiliar de limpeza – 16

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 4

Borracheiro auxiliar – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Cobrador externo – 1

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 2

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Instalador hidráulico – 7

Mestre mecânico de extrusão de alumínio – 1

Motorista carreteiro – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Porteiro – 4

Sushiman – 3

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Tosador – 1

Vendedor ambulante – 4

Vagas para carta de encaminhamento:

Açougueiro – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 3

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Ajustador mecânico – 1

Alimentador de linha de produção – 2

Analista de marketing – 1

Arte-finalista – 1

Assistente de cobrança – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente de bar – 38

Atendente de lanchonete – 20

Atendente de padaria – 2

Atendente de telemarketing – 21

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) – 1

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 7

Auxiliar de limpeza – 16

Auxiliar de linha de produção – 15

Auxiliar de logística -1

Auxiliar de manutenção de edificações – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 4

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de pessoal – 3

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 1

Azulejista – 1

Borracheiro auxiliar – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Carpinteiro – 30

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 5

Chapeador de veículos – 1

Chefe de cozinha – 4

Chefe de serviço de limpeza – 2

Churrasqueiro – 1

Cobrador externo – 1

Consultor de vendas – 8

Controlador de pragas – 1

Coordenador pedagógico – 1

Costureira em geral – 4

Cozinheiro de restaurante – 5

Cozinheiro geral – 4

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Eletricista bobinador – 1

Eletricista de instalações industriais – 5

Encarregado de almoxarifado – 1

Ferreiro – 30

Fiscal de operação – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Instalador hidráulico – 7

Lubrificador de máquinas – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de freios de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 15

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico de motor a diesel – 2

Mestre mecânico de extrusão de alumínio – 1

Montador de mármore – 2

Montador instalador de acessórios – 1

Montador soldador – 2

Motorista carreteiro – 3

Motorista de caminhão – 1

Motorista de ônibus rodoviário – 1

Motorista de ônibus urbano – 15

Motorista entregador – 1

Office-boy – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de injetora de plástico – 1

Operador de pá carregadeira e tratores – 1

Operador de ponte rolante – 1

Operador de retro-escavadeira – 3

Pintor de automóveis – 1

Porteiro – 4

Prensista de borracha – 1

Programador de sistemas de informação – 5

Recepcionista secretária – 2

Serralheiro – 2

Soldador – 3

Técnico de controle de qualidade de alimentos – 1

Técnico de enfermagem – 10

Técnico de prótese e órtese – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Técnico químico – 1

Tosador – 1

Trabalhador de manutenção de edifícios – 1

Tratorista – exclusive na agropecuária – 1

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor ambulante – 4

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor interno – 1

Zelador – 1