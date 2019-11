Sine Municipal oferece 45 vagas de emprego nesta terça-feira

Para quem está à procura de emprego, 45 vagas de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal a partir desta terça-feira (12), até sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para ajudante de eletricista, com seis postos abertos.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Semana da Consciência Negra – Entrevistas de emprego estarão entre as primeiras atividades da Semana da Consciência Negra. Dia 14, das 9h às 12h, a equipe técnica do Sine Municipal e empresas parceiras vão estar na sede da Associação Comunitária do Quilombo do Areal (avenida Luiz Guaranha, 500, bairro Menino Deus) fazendo entrevistas diretas.

Confira as vagas:

Ajudante de eletricista – 6

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Consultor de vendas – 2

Corretor de imóveis – 1

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Eletricista – 2

Encanador – 2

Encarregado de bar e restaurante – 1

Engenheiro eletricista – 1

Gerente comercial – 1

Impressor serigráfico – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 4

Jardineiro – 2

Marceneiro – 1

Mecânico de bicicletas – 2

Operador de máquina de soprar vidro – 2

Operador eletromecânico – 1

Serralheiro – 4

Supervisor de atendimento ao cliente – 1

Supervisor de segurança (vigilância) – 1

Sushiman – 3

Tecnólogo em eletrônica – 1

Vendedor interno – 1