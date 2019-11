Sine Municipal oferece 53 vagas de emprego nesta terça

Para quem está à procura de emprego, 53 vagas de trabalho estarão abertas no Sine Municipal a partir desta terça-feira (19), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre os postos oferecidos, a maior demanda é para Servente de Limpeza, com 20, seguida por Encanador, com sete vagas abertas.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Semana da Consciência Negra

Neste ano, o Sine participa da programação da Semana Municipal da Consciência Negra. Nesta terça-feira (19), a partir das 10h, a empreendedora Karen Santos apresenta a palestra Mulher Negra no Mundo Corporativo e no Mercado de Trabalho, na unidade do Sine em Porto Alegre. No mesmo dia, no Largo Zumbi dos Palmares, o Sine promove rodas de conversa sobre o mercado de trabalho, orientações e agendamentos de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Confira as vagas:

Açougueiro – 1

Ajudante de extrusão de fibras de vidro – 2

Atendente de lanchonete – 1

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de expedição – 2

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Encanador – 7

Engenheiro eletricista – 1

Impressor serigráfico – 1

Instalador de alarme – 1

Mecânico de bicicletas – 2

Mecânico de motor a diesel – 1

Padeiro – 2

Pedreiro – 2

Pintor de obras – 2

Servente de limpeza – 20

Supervisor de segurança (vigilância) – 1

Sushiman – 3

Vendedor orçamentista – 1