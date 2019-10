Sine Municipal oferece 93 vagas de emprego em Porto Alegre

Noventa e três postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (14). Entre as oportunidades, a maioria é para leiturista, com 60 vagas abertas.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam comparecer com carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista – 1

Ajudante de obras – 5

Carpinteiro – 2

Coordenador de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 10

Gerente de restaurante – 2

Impressor (serigrafia) – 2

Leiturista – 60

Pedreiro – 5

Polidor de automóveis – 1

Técnico eletrônico de manutenção industrial – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Tecnólogo em eletrônica – 1