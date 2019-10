Sine Municipal oferece 94 vagas de emprego nesta terça

Para quem está à procura de emprego, 94 postos de trabalho estarão disponíveis no Sine Municipal a partir desta terça-feira (22), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades, a maior demanda é ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 34 postos, seguida por atendente de lojas, com 30 vagas abertas.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Em agosto, Porto Alegre registrou o melhor saldo de empregos desde 2016. Entre o balanço de demissões e contratações, a Capital encerrou o mês com 766 novos postos de trabalho, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados) do Ministério do Trabalho. Os profissionais mais requisitados foram aqueles que atuam na área da limpeza e conservação de áreas públicas.

Confira as vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 34

Ajustador mecânico – 1

Analista de marketing – 1

Armador de ferros – 1

Atendente de lojas – 30

Atendente de lojas – 4

Borracheiro auxiliar – 1

Cobrador externo – 1

Cozinheiro geral – 2

Desenhista técnico de engenharia civil – 1

Eletricista – 2

Gerente de loja e supermercado – 3

Instalador hidráulico – 3

Instalador hidráulico – 1

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Operador de retroescavadeira – 2

Repositor de mercadorias – 1

Repositor de mercadorias – 1

Repositor de mercadorias – 1

Supervisor comercial – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1