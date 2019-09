Sine Municipal oferece vagas de emprego nesta sexta; confira

Está a procura de emprego? O Sine Municipal de Porto Alegre estará oferecendo 235 vagas nesta sexta-feira (13). As oportunidades ficaram disponíveis até que todas sejam preenchidas. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência na Agência Sine (Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, Centro Histórico). Os horários de atendimento vão das 8h até às 17h.

Para quem estará no Acampamento Farroupilha, o Sine também está com sua unidade móvel recebendo interessados a partir desta sexta. O atendimento irá até o dia 19 de setembro. A unidade móvel estará estacionada próximo ao piquete DTG Sentinela da Tradição, no Parque Harmonia em Porto Alegre, no lote 30A. O atendimento ao público ocorrerá das 10h às 16h.

Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 40 vagas, seguida por atendente de mesa, com 24 postos abertos. O interessado ainda deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

Confira as vagas:

Açougueiro – 3

Agente de segurança – 1

Ajustador mecânico – 2

Arquiteto de edificações – 1

Atendente de balcão – 1

Atendente de farmácia – balconista – 2

Atendente de lojas – 1

Atendente de mesa – 24

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de limpeza – 5

Auxiliar de manutenção predial – 3

Auxiliar de mecânico de autos – 6

Auxiliar de pintor de automóveis – 1

Caseiro (agricultura) – 2

Conferente de carga e descarga – 1

Contador – 1

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 5

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Encarregado de obras – 1

Enfermeiro – 3

Ferramenteiro – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Garçom – 7

Governanta de residência – 1

Impressor digital – 2

Instalador hidráulico – 2

Laboratorista industrial – 1

Marceneiro – 2

Marmorista (construção) – 1

Mecânico – 6

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) – 3

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Mecânico de usinagem (manutenção) – 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mecânico montador – 2

Montador – 1

Montador de acessórios – 1

Montador de equipamentos elétricos – 1

Montador de máquinas – 2

Montador mecânico (máquinas industriais) – 2

Motorista carreteiro – 3

Motorista de caminhão – 1

Operador de seccionadora – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de ensaios na metrologia – 1

Operador de retro-escavadeira – 4

Operador de rolo compressor – 2

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Padeiro confeiteiro – 1

Pedreiro – 1

Pintor de alvenaria – 3

Pintor de automóveis – 1

Pizzaiolo – 4

Projetista na arquitetura – 1

Promotor de vendas – 2

Recreacionista – 2

Representante comercial autônomo – 2

Saladeiro – 1

Serralheiro – 1

Serralheiro industrial – 2

Supervisor de logística – 1

Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração – 1

Supervisor de vendas de serviços – 7

Técnico de contabilidade – 1

Técnico de edificações, estradas e saneamento – 10

Técnico de produção – 4

Técnico de suporte à inteligência (grupo apoio) – 1

Técnico eletrônico em geral – 1

Técnico em farmácia – 1

Técnico em instrumentação – 1

Torneiro mecânico – 2

Torneiro repuxador – 1

Vendedor de serviços – 40

Vendedor porta a porta – 5

Vendedor pracista – 4

Vidraceiro – 1

Vigia – 1

Zelador de edifício – 1

