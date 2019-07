Sine Municipal oferecerá 122 oportunidades de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) Municipal abrirá 122 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (22), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades com maior oferta destaca-se a vaga de Vendedor de Serviços, com 21 postos, seguida de Vendedor Interno, com oito vagas.

No primeiro trimestre, o Rio Grande do Sul ficou com o segundo menor índice de desemprego do Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Para acessar as vagas, o candidato deve obter as cartas de encaminhamentos através do aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine. As cartas são limitadas. Desde a semana passada, as oportunidades são divulgadas diariamente, a fim de melhorar o atendimento ao cidadão.

Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da avenida Sepúlveda com a Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

