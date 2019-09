Para quem está à procura de emprego, 168 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre, nesta terça-feira, 24, até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas se destacam operador de caixa e atendente de lojas com 15 vagas cada um e técnico em edificações e servente de obra com 10 vagas cada.

