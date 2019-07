Sine Municipal oferta mais 167 vagas de emprego nesta segunda

Nesta segunda-feira (29), o Sine Municipal abrirá 167 postos de trabalho. Dentre as vagas oferecidas, as maiores demandas são para vendedor de serviços – 21 postos – e instalador-reparador de rede elétrica – 20 postos. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento através do aplicativo Sine Fácil – disponível na Google Play – ou em qualquer unidade do Sine.

A sede do Sine Municipal funciona desde às 8h até às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá. Para concorrer a uma vaga, é necessário comparecer ao local com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Deixe seu comentário: