Para quem está à procura de emprego, 186 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre, a partir desta quarta-feira (11), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades, a maior demanda é para Atendente de Mesa, com 24 vagas, seguida por Empregado Doméstico, com 11 postos abertos. A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, no Centro.

