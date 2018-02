O Sine Municipal de Porto Alegre oferece 270 vagas de emprego, incluindo 159 delas para portadores de deficiência. A maior parte das oportunidades são para operadores de máquinas de usinar madeira. Os candidatos devem procurar a agência do órgão na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda (Centro Histórico), das 8h às 17h, com documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

