O Sine Municipal de Porto Alegre oferece nesta semana 372 vagas de empregos. A maioria das oportunidades é para a função de motorista (53), seguida operador de telemarketing (50). Os candidatos devem comparecer na unidade do Sine no Cento Histórico (esquina das avenidas Mauá com a Sepúlveda), das 8h às 17h.

