Sine no Bairro estará em Belém Novo nesta sexta-feira

A fim de facilitar o acesso de toda a população aos serviços do Sine Municipal, foi criada a ação Sine no Bairro. A primeira edição do evento ocorrerá nesta sexta-feira (15), no Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo.

Serão realizadas intermediações de mão de obra, oficinas de qualificação e solicitação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O evento é aberto à toda população. Também deve ocorrer a entrega dos Certificados de Conclusão dos cursos profissionalizantes EAD pela Escola do trabalhador.

Para o diretor-geral de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e diretor do Sine, Nelson Baron, o objetivo é estar próximo das pessoas que possuam dificuldades de deslocamento até o centro da cidade.

Serviço

Onde? Juca Batista, 7570 (Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo)

Quando? Sexta-feira, 16

Que horas? A partir das 9h

Deixe seu comentário: