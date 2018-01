Sine oferece 135 vagas para pessoas com deficiência

Nesta quinta-feira (1º), será realizado o primeiro Dia D de 2018 no Sine Municipal. Estarão disponíveis 135 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência. Duas das empresas farão as entrevistas, das 8h às 12h, no próprio Sine. Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico, localizada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, das 8h às 17h.

Deixe seu comentário: