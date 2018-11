Sine oferece 232 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Será realizada nesta quinta-feira (08), das 9h às 13h, a 11ª edição deste ano do Dia D no Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Porto Alegre. O órgão disponibiliza 232 vagas para pessoas com deficiência.

O destaque são 84 vagas para técnico de enfermagem. Para candidatar-se às vagas, é necessário levar carteira de trabalho e comprovante de residência na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro Histórico.

Confira as vagas disponíveis:

Agente de pesquisa: 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 2

Ajudante de motorista: 5

Alimentador de linha de produção: 3

Analista administrativo: 2

Analista de marketing: 1

Analista de negócios: 1

Atendente de balcão: 1

Atendente de farmácia – balconista: 1

Atendente de lanchonete: 2

Auxiliar administrativo: 2

Auxiliar de desenvolvimento infantil: 2

Auxiliar de escritório: 3

Auxiliar de estoque: 5

Auxiliar de limpeza: 6

Auxiliar de logística: 5

Auxiliar de nutrição e dietética: 2

Auxiliar de serviço de copa: 1

Chefe de departamento de pessoal: 1

Chefe de serviço de limpeza: 1

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem): 5

Condutor de transporte de pacientes: 4

Consultor: 4

Controlador de qualidade: 2

Desenhista de páginas da internet (web designer): 2

Diretor de divisão médica: 5

Empacotador à mão: 1

Enfermeiro: 42

Farmacêutico: 9

Gerente de nutrição em unidades de saúde: 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 3

Monitor interno de alarmes: 1

Montador de equipamentos eletrônicos: 1

Operador de vendas (lojas): 4

Orientador de ensino: 2

Pesquisador de preços: 2

Pintor de edifícios: 1

Profissional de Relações Públicas: 1

Repositor de mercadorias: 2

Serralheiro: 4

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk): 2

Técnico de enfermagem: 84

Técnico em segurança do trabalho: 3

Sine

O Sistema Nacional de Emprego foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho, que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

A partir da Lei 7.998/1990 e suas alterações, as ações do Sine passaram a ser entendidas como parte do Programa do Seguro-Desemprego. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de convênios plurianuais do Sine com as unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes e entidades privadas sem fins lucrativos.

As principais ações disponibilizadas por essa rede de atendimento são a intermediação de mão de obra e a habilitação ao seguro-desemprego. Em busca de promover a integração preconizada pela Lei 7.998/1990, porém, um crescente número de postos também provê encaminhamento para cursos de qualificação social e profissional.

