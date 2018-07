Sine oferece 248 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Esta quinta-feira (19) será mais um Dia D no Sine Municipal de Porto Alegre, com atendimento especial para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Serão oferecidas 248 vagas de emprego, com destaque para técnico de enfermagem, com 51 postos abertos.

Há também 20 vagas para enfermeiro de saúde pública e mais 20 para balconista, que permanecerão abertas até serem preenchidas. Os interessados devem comparecer na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, no Centro, das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga, será solicitada a comprovação da qualificação exigida. Confira as vagas:

Ajudante de motorista – 5

Analista administrativo – 1

Analista contábil – 1

Analista de contas a pagar – 1

Analista de desenvolvimento de sistemas – 3

Analista de negócios – 4

Analista de pesquisa operacional – 1

Aprendiz de mecânica de manutenção – 1

Artífice de manutenção – 1

Assessor jurídico -1

Assistente administrativo – 5

Assistente de escritório -1

Assistente de vendas – 4

Atendente de hospital – 3

Atendente hospitalar -10

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar de armazenamento – 1

Auxiliar de contas a receber -1

Auxiliar de cozinha -1

Auxiliar de escritório – 3

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza -5

Auxiliar de linha de produção – 2

Auxiliar de serviço de copa – 2

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1

Balconista – 20

Caixa no comércio -1

Coletor de resíduos hospitalares – 3

Consultor – 3

Coordenador de RH – 1

Coordenador executivo – 1

Diretor de departamento médico – 1

Diretor de divisão médica – 8

Eletricista de instalações – 1

Eletrotécnico – 2

Empacotador, a mão – 3

Enfermeiro auditor – 1

Enfermeiro de saúde pública – 20

Engenheiro civil -1

Estoquista – 5

Farmacêutico analista clínico (bioquímico) – 1

Faturista -1

Gerente de ambulatório – 1

Gestor de evento -1

Jardineiro – 3

Maître -1

Metrologista – 1

Motorista de caminhão – 1

Nutricionista – 1

Operador de caixa – 8

Operador de negócios -1

Operador de vendas (lojas) -1

Orientador de ensino 4

Orientador de tráfego para estacionamento -1

Perfusionista -1

Pesquisador de clínica médica -5

Pintor de obras -1

Professor de técnicas de enfermagem -1

Promotor de vendas – 2

Recepcionista atendente – 4

Recepcionista de hospital -1

Recepcionista, em geral -1

Repositor de mercadorias -1

Secretário – executivo -1

Servente de limpeza -7

Servente de obras -1

Supervisor de atendimento ao cliente -1

Supervisor de telemarketing e atendimento -1

Técnico de enfermagem – 51

Técnico de enfermagem ocupacional – 2

Técnico em radiologia – 2

Técnico em segurança do trabalho – 1

Tecnólogo em radiologia -1

Telefonista -1

Vigilante -1

