O Sine Municipal abre 307 postos de trabalho nesta sexta-feira (26). Entre as vagas oferecidas, a maior demanda é para atendente de telemarketing, para moradores de Esteio, com 150 postos, e vendedor de serviços, com 21 postos abertos. O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou diretamente em qualquer agência Sine. O número de cartas é limitado.

