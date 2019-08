O Sine Municipal tem novas oportunidades de emprego a partir desta sexta-feira (23), até que as vagas sejam preenchidas. São 441 postos abertos, com maior demanda para os cargos de etiquetador, com 100 vagas, seguido de recepcionista de hospital e técnico em farmácia, ambos com 30 postos cada. A sede do Sine funciona entre 8h e 17h na av. Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico.

