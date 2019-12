Porto Alegre Sine oferece 45 oportunidades de emprego nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Maior demanda é para auxiliar de limpeza, com nove vagas disponíveis. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Maior demanda é para auxiliar de limpeza, com nove vagas disponíveis. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Para quem está à procura de emprego, 45 vagas de trabalho estão abertas no Sine Municipal, a partir desta quinta-feira (12), até que as vagas sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para auxiliar de limpeza, com nove vagas, seguida por serralheiro, com cinco vagas abertas.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre as vagas ofertadas e poderá efetuar o cadastro gratuitamente.

Dia D

Na sexta-feira da semana que vem, 20, o Sine Municipal realiza um Dia D especial. Das 9h às 12h, o atendimento será exclusivo para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Os interessados devem comparecer ao local com Carteira de Trabalho, comprovante de residência e e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças), quem tiver. A partir das 13h, o Sine Municipal fará o atendimento para vagas.

Confira as vagas:

Analista de recursos humanos – 1

Auxiliar de cozinha – 4

Auxiliar de limpeza – 9

Auxiliar de manutenção predial – 2

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 3

Eletricista – 2

Engenheiro eletricista – 1

Marceneiro – 1

Montador de estruturas metálicas – 2

Montador de mármore – 2

Pedreiro – 1

Pintor de alvenaria – 4

Porteiro – 2

Recuperador de crédito – 1

Serralheiro – 5

Técnico de alimentos – 1

Vendedor interno – 3

