Sine oferece 50 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Porto Alegre oferece 50 vagas de trabalho exclusivas para pessoas com deficiência. A seleção será feita a partir de segunda-feira (12). Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro da Capital, das 8h às 17h.

As vagas de assistente de faturamento, assistente de RH, operador de empilhadeira, promotor de vendas, ajudante operacional e auxílio em inventário – conferente são para trabalhar em uma empresa do setor de refrigerantes.

