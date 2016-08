Sine oferece 69 novas vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece, partir desta segunda-feira (29) até 2 de setembro, 69 novas vagas de emprego em suas agências no Centro Histórico, no Terminal Triângulo e no Centro Administrativo Regional da Restinga. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Uma empresa de RH, por exemplo, oferece vaga para quem tem ensino médio completo, como inspetor de qualidade, com salário de R$ 2.130. As vagas disponíveis são para: operador de loja (10), auxiliar de depósito (1), operador de tráfego de estacionamento (20), auxiliar de limpeza (10), atendente de balcão (5), técnico de segurança do trabalho (1), técnico contábil (1), inspetor de qualidade (1), auxiliar de produção masculino (1), garçom (2), cozinheiro (2), doceira (1), repositor (1), estoquista PCD (1), oficial de manutenção mecânica (1), auxiliar de loja (1), carpinteiro (1), ferreiro (1), operador de call center PCD (5), office-boy (1), camareira (1), motorista de caminhão e socorrista (1).

Comentários