A empresa de engenharia responsável pelas obras do condomínio residencial Irmãos Maristas, no bairro Jardim Leopoldina, oferece 71 vagas para contratação imediata. O processo seletivo é realizado pelo Sine Municipal de Porto Alegre (esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico) até a próxima segunda-feira.

