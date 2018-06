O Sine Municipal oferece, a partir desta sexta-feira (1º), cem vagas específicas para atendimento em call center em Porto Alegre. Desse total, 50 são reservadas para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou em curso.

Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro Histórico da Capital, portando carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Deixe seu comentário: