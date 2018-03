Sine oferece mais de 200 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (22), o Sine Municipal de Porto Alegre realiza um mutirão com a oferta de 202 vagas de emprego para pessoas com deficiência. A iniciativa faz parte da Semana de Porto Alegre.

Os interessados devem comparecer até as 16h na sede do Sine, na esquina entre as avenidas Mauá e Sepúlveda. Para candidatar-se às vagas, é necessário levar carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. As empresas já farão a primeira entrevista com os concorrentes no mesmo dia.

Além disso, o “Dia D – Empregabilidade e Informações para Pessoas com Deficiência” terá rodas de conversas com informações sobre os direitos desse público e recomendações a respeito de entrevistas de emprego. Também serão feitas inscrições para cursos do Pronatec na modalidade de ensino a distância e para oficinas preparatórias para o mercado de trabalho.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

Atendente de telemarketing – 30

Atendente de lanchonete – 20

Operador de caixa – 17

Empacotador – 11

Auxiliar operacional de logística – 10

Conferente de logística – 10

Servente de obras – 10

Auxiliar de linha de produção – 10

Balconista de lanchonete – 10

Vigilante – 10

Promotor de vendas – 8

Auxiliar de estoque – 5

Fiscal de loja – 5

Operador de vendas – 4

Repositor em supermercados – 4

Operador de empilhadeira – 3

Estoquista – 3

Atendente de hospital – 3

Auxiliar de lavanderia – 3

Recepcionista – 3

Servente de obras – 3

Técnico de enfermagem – 3

Auxiliar de limpeza – 3

Operador de vendas – 2

Auxiliar de faturamento – 2

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar de almoxarifado – 1

Repositor em supermercado – 1

Técnico de apoio a usuário de informática – 1

Analista de recursos humanos – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 1

Auxiliar de limpeza – 1

Porteiro – 1

Fiscal de prevenção de perdas – 1

Deixe seu comentário: