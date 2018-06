Sine oferece mais de 370 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine de Porto Alegre disponibiliza, a partir desta segunda-feira (04), 372 vagas de emprego. A maior oferta é para a função de motorista, com 53 vagas, e operador de telemarketing, com 50 postos.

Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro Histórico da Capital, portando carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga, será solicitada a comprovação da qualificação exigida. Confira a relação das vagas:

Açougueiro -1

Administrador de prédios -1

Ajudante de eletricista -11

Analista de recursos humanos -1

Arte-finalista -1

Assistente de vendas – 4

Auxiliar de confeiteiro -1

Auxiliar de limpeza -3

Auxiliar de linha de produção – 4

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de recepção – 1

Auxiliar de segurança – 21

Barman – 1

Chefe de cozinha – 1

Cobrador externo -1

Confeiteiro – 6

Consertador de equipamentos eletrônicos – 2

Controlador de pragas – 2

Coordenador pedagógico -1

Copeiro de hospital – 70

Costureira de máquina overloque – 5

Costureira em geral – 4

Cozinheiro geral – 17

Eletricista – 4

Eletricista de manutenção industrial -1

Encarregado de bar e restaurante – 2

Encarregado de seção de controle de produção -1

Fresador cnc – 1

Gestor de evento – 1

Gravador à mão (encadernação) – 2

Impressor de máquina off-set -1

Inspetor de terraplenagem – 2

Instalador-reparador de rede elétrica – 6

Jardineiro – 1

Marinheiro – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração -1

Mestre de obras – 1

Montador de móveis de madeira – 6

Motorista carreteiro – 53

Motorista de caminhão -1

Motorista entregador – 1

Oficial de manutenção – 1

Operador de caixa – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de centro de usinagem de madeira (cnc) -1

Operador de escâner (pré-impressão gráfica) – 1

Operador de escavadeira -1

Operador de motoniveladora -1

Operador de retroescavadeira -1

Operador de rolo compactador -3

Operador de telemarketing ativo – 50

Operador de trator de esteira -1

Operador de tratores diversos – 2

Operador gráfico de corte e vinco na impressão -1

Orientador de tráfego para estacionamento -15

Passador de roupas -1

Pedreiro -1

Polidor de automóveis -1

Porteiro -3

Prenseiro – 1

Recepcionista de hotel -2

Saladeiro -1

Serigrafista -1

Servente de limpeza -1

Soldador – 4

Supervisor comercial -1

Supervisor de açougue -1

Supervisor de televendas -1

Supervisor de transportes – 4

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 2

Técnico de enfermagem -2

Técnico eletrônico – 1

Tecnólogo em gastronomia – 1

Tratorista operador de roçadeira -1

Vendedor de informações comerciais -2

Vendedor porta a porta – 10

Zelador – 1

