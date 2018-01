Sine oferece mais de 390 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal disponibiliza, nesta segunda-feira (29), 392 vagas de emprego em Porto Alegre. Para marcar o Dia Nacional da Visibilidade Trans, 200 dessas oportunidades são específicas para a população transexual.

Entre as vagas oferecidas, 90 são para operador de caixa e 90 para atendente de telemarketing. As oportunidades de trabalho estarão disponíveis até serem preenchidas. Os interessados devem levar a carteira de identidade, comprovante de residência e carteira do trabalho – se possuírem – na avenida Sepúlveda com a Mauá, no Centro da Capital.

Também haverá confecção da carteira de trabalho em parceria com o Sindicato dos Registradores Públicos do Rio Grande do Sul, emissão da segunda via de certidões de nascimento, corte de cabelo gratuito e estarão disponíveis peças de vestuário adequadas para entrevista de emprego, como parte do projeto Cabide Solidário.

