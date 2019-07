Sine oferecerá cursos gratuitos para pessoas em situação de rua

Os frequentadores do restaurante gratuito montado no Ginásio Tesourinha receberam a oportunidade de participar de cursos de qualificação no Sine Municipal sem qualquer custo. Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, o recrutamento teve início na manhã desta segunda-feira (8).

O diretor-geral do Sine Municipal e do Trabalho e Emprego, Nelson Beron, conversou com as pessoas que estavam presentes na fila para o almoço e 30 delas se inscreveram para a primeira aula, que ocorre nesta quarta-feira, dia 10, na sede da Escola do Trabalhador. “Os cursos são gratuitos e oferecidos para pessoas em situação de rua. Nossa ideia é aumentar as chances de conquistarem um emprego”, afirma Beron.

O diretor explica ainda que, no final do curso, em agosto, além dos certificados, todos receberão uma oportunidade de aproximação com empresas que apresentem espaço para contratação. “A nossa ideia é reinserir essa parcela da sociedade, tão vulnerável, no mercado de trabalho. Vamos ajudá-los a reencontrar a independência financeira e a autogerência de suas vidas”, finaliza.

Deixe seu comentário: