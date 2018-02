Sine Porto Alegre abre pré-seleção para cursos do Pronatec

Até 28 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, por meio do Sine Porto Alegre, recebe inscrições para a pré-matrícula em 73 cursos do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) – FIC (Formação Inicial e Continuada) na modalidade EAD (à distância). Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, das 8h às 17h. Se as vagas não forem preenchidas, o prazo poderá ser prorrogado.

Como funciona

Após a realização da pré-matrícula no Sine, um e-mail de confirmação será enviado pelo Ministério de Educação. De 26 de março a 14 de abril será o período de confirmação das matriculas por parte das executoras. As aulas terão início a partir de 26 de março conforme o curso escolhido.

Matrícula

A pré-matrícula não garante a inscrição, é preciso confirmar a matrícula através do link enviado por e-mail pelo Ministério da Educação. A validação e confirmação da matrícula deverá ser feita pelo próprio aluno por meio do link gerado automaticamente pelo sistema a ser enviado para o e-mail que o aluno informar no ato da realização da pré-matrícula.

Para realizar a pré-matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Carteira de identidade

– Carteira de trabalho

– Comprovante de residência

– Comprovante de escolaridade

– Um endereço de e-mail válido

As vagas – são 73 cursos com vagas em curso EAD para todo o Brasil. As matrículas se darão por ordem de confirmação no site. Será a única oferta de Pronatec em 2018.

Convênio

O convênio com o município de Porto Alegre foi feito junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e estava inativo desde 2016. Agora foi reativado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e será coordenado pela Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda.

A secretária interina, Denise Russo, destaca o significado da ação. “É uma excelente oportunidade. A falta de qualificação profissional é uma das restrições ao acesso ao mercado de trabalho. Participar de cursos, se qualificar, é o caminho para a conquista do tão sonhado emprego ou para iniciar uma atividade empreendedora”, destaca.

O Sine será apenas o intermediário, todo o processo, desde a confirmação da vaga, é feito pelo Ministério da Educação. O Diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Leandro Balardin, ressalta o prazo para a manifestação de interesse. “Embora o prazo seja até 28 de fevereiro, o quando antes os interessados fizerem a pré-inscrição no Sine da prefeitura e a confirmação após o registro, mais chances terão de conquistar a vaga no curso”, alerta.

Confira aqui os cursos disponíveis e a quantidade de vagas.

