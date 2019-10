Sine Porto Alegre oferta 151 oportunidades de emprego a partir desta quinta

O Sine Porto Alegre oferta, a partir desta quinta-feira (3), 151 vagas de emprego. Dentre as oportunidades, válidas até que os postos sejam preenchidos, a maior demanda é para vigilante, com 16 postos, seguida por vigia, com 12 postos. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no aplicativo Sine Fácil ou diretamente na sede do Sine, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. O número de cartas é limitado.

Em agosto, Porto Alegre registrou o melhor saldo de empregos desde 2016. Entre o balanço de demissões e contratações, a Capital encerrou o mês com 766 novos postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Os profissionais mais requisitados foram aqueles que atuam na área da limpeza e conservação de áreas públicas.

Confira as vagas:

Açougueiro – 1

Almoxarife – 1

Apontador de obras – 2

Arquiteto de edificações – 1

Atendente balconista – 1

Atendente de farmácia – balconista – 2

Auxiliar de cozinha – 7

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de linha de produção – 3

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros – 1

Auxiliar de segurança – 10

Auxiliar técnico de refrigeração – 2

Azulejista – 1

Babá – 1

Calceteiro – 1

Camareiro de hotel – 1

Cobrador externo – 9

Confeiteiro – 1

Consultor de vendas – 7

Cozinheiro geral – 5

Cumim (auxiliar de garçom) – 1

Desenhista de móveis – 1

Ferreiro armador na construção civil – 4

Garçom – 1

Governanta de residência – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instrutor de informática – 2

Lavador de automóveis – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de bicicletas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Montador de estruturas metálicas – 1

Montador de mármore – 2

Montador soldador – 1

Motorista entregador – 2

Operador de máquina de corte de roupas – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Padeiro confeiteiro – 2

Pedreiro – 3

Pintor de alvenaria – 1

Porteiro – 2

Programador de sistemas de computador – 2

Representante comercial autônomo – 8

Serralheiro – 1

Supervisor comercial – 2

Técnico de edificações – 1

Técnico de manutenção industrial – 1

Técnico eletrônico de manutenção industrial – 1

Técnico eletrônico em geral – 1

Técnico em fibras ópticas – 1

Técnico em nutrição e dietética – 2

Tecnólogo em eletrônica – 1

Torneiro mecânico – 1

Vendedor ambulante – 2

Vendedor pracista – 1

Vigia – 12

Vigilante – 16

